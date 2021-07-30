В поселке Комсомольский появилась первая в регионе модульная библиотека

В Калмыкии появилась первая модельная библиотека - в посёлке Комсомольский Черноземельского района

Она стала победителем по итогам конкурсного отбора и получила финансовую поддержку из федерального бюджета в размере пяти миллионов рублей. Средства позволили изменить учреждение культуры до неузнаваемости.

Заметное преображение библиотеки, в первую очередь, порадовало читателей. Зоя Богашева вспоминает, как раньше выглядело учреждение культуры в поселке Комсомольский. Тесно, мрачно и мало книг. Сейчас она приходит сюда не только по работе, но и как только появляется свободное время.

Работать, заниматься творчеством, отдыхать в комфортной среде - цель модернизации библиотеки, которая не ограничилась ремонтом. Ее фонд пополнился новыми книгами, редкими изданиями, а сотрудники прошли обучение. Кстати, не с первой попытки районной библиотеке удалось стать участником Национального проекта « Культура», признается директор Нина Бадмаева. Одним из обязательных условий было проведение капитального ремонта здания и получения статуса юридического лица. На это было направлено более 8 миллионов рублей из бюджета Черноземельского РМО. Заменили кровлю, двери, окна, произведена реконструкция помещений.

Выдача книг перестает быть основной функцией, говорит Бадмаева. Модельная библиотека стала центром притяжения не только взрослых, но и детей. Здесь запланированы встречи, конференции и конкурсы. Для этого приобретено новейшее мультимедийное оборудование, звукоусиливающая аппаратура, удобные кресла для посетителей.

А вторая модельная библиотека откроется в Элисте до конца этого года. Это филиал городской - в 8 микрорайоне. Там сейчас идут ремонтные работы на средства муниципальной казны. Постройка 1987 года обветшала и давно требовала обновления, говорит директор Александра Мукаева.

Строгого требования для модернизации нет. Каждое учреждение может самостоятельно решить, как должна выглядеть библиотека нового поколения. После капремонта сотрудники приступят к приобретению современной техники, мебели и, конечно, книг. На средства, которые выделены в рамках Нацпроекта из федерального бюджета.