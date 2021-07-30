Калмыкия может стать крупным нефтегазовым регионом России

Наши коллеги из издания "Российская газета" опубликовали материал, в котором доктор геолого-минералогических наук Александр Афанасенков рассказал о потенциале, скрытом в глубине калмыцких недр. Эксперт также является первым заместителем гендиректора производственного блока холдинга "Росгеология". Напомним, что в прошлом году в Калмыкии впервые со времен Советского Союза возобновились масштабные геологоразведочные работы. Сейсмо- и электроразведка на Хаптагайском участке, продолжится до 2022 года. Но уже сейчас специалисты считают, что степная республика может со временем стать крупным нефтегазовым регионом России.

Александр Афанасенков пояснил: "Несмотря на то, что месторождения нефти и газа в Калмыкии разрабатываются много лет, республику нельзя отнести к так называемым старым нефтегазодобывающим регионам. Республика расположена в пределах двух нефтегазоносных провинций, Прикаспийской и Северо-Кавказской, при этом ее территория исследована геолого-геофизическими методами крайне неоднородно. Наименее изученным является прикаспийский сектор. А тот факт, что в республике практически не велось глубокое параметрическое бурение, отрицательно сказывается на привлечении недропользователей в этот, на мой взгляд, перспективный регион."

На вопрос о том, сколько месторождений нефти и газа уже открыто на территории республики и каковы их запасы, геолог ответил, что в Калмыкии расположено около 50 месторождений нефти и газа. Суммарные начальные извлекаемые запасы углеводородного сырья в них составляют около 110 миллионов тонн условного топлива. При этом стоит отметить, что запасы открытых месторождений сейчас в среднем выработаны на 26 процентов. А некоторые из них сегодня не разрабатываются. Можно констатировать незначительную добычу углеводородного сырья в республике в последние годы. Например, в 2020 году добыто всего 80 тысяч тонн нефти и 47 миллионов кубических метров газа. В общем, за последнее десятилетие в республике, к сожалению, не были открыты новые месторождения углеводородов, а прирост запасов по результатам проведенных недропользователями геологоразведочных работ на старых месторождениях незначительный. Объемы сейсморазведочных работ и глубокого бурения также невелики.

Но несмотря на это у республики есть шансы выйти в лидеры по нефтедобыче. Как утверждает Афанасенков, общие начальные суммарные извлекаемые ресурсы углеводородного сырья по состоянию на 2017 год в регионе оценивались в 1472 миллиона тонн условного топлива. Это высокий показатель. В республике имеются подготовленные к глубокому поисково-оценочному бурению крупные перспективные объекты. Например, запасы свободного газа Буратинской структуры составляют более 600 миллиардов кубических метров. При этом более 90 процентов начальных суммарных ресурсов, или 1334 миллиона тонн условного топлива, приходится на Прикаспийскую провинцию. Всего в Калмыкии сейчас разведано лишь около восьми процентов запасов углеводородов. Это очень мало. А с учетом того, что республика находится в Европейской части России, где хорошо развита нефтегазотранспортная и нефтегазоперерабатывающая инфраструктура, значительно повышается привлекательность ресурсного потенциала.