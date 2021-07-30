В Калмыкии пройдёт Экономический форум Элиста-2021

С 30 сентября по 1 октября в столице состоится второй экономический форум. В рамках мероприятия, предприниматели представят свои лучшие проекты на конкурсе «Бизнес-успех». Победители получат целый комплекс подарков, связанных с развитием бизнеса. Конкурс будет проходить в нескольких номинациях.

Также, запланировано проведение тематических секций с участием представителей органов власти, в рамках которых, участники обсудят перспективы развития внешнеэкономической деятельности региона, реализацию национальных идей развития в сфере инвестиций и региональные меры поддержки предпринимателей.