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21 сентября, 15:23
НовостиБизнесЭкономика

В Калмыкии пройдёт Экономический форум Элиста-2021

В Калмыкии пройдёт Экономический форум Элиста-2021

 С 30 сентября по 1 октября в столице состоится второй экономический форум. В рамках мероприятия, предприниматели представят свои лучшие проекты на конкурсе «Бизнес-успех». Победители получат целый комплекс подарков, связанных с развитием бизнеса. Конкурс будет проходить в нескольких номинациях.

 Также, запланировано проведение тематических секций с участием представителей органов власти, в рамках которых, участники обсудят перспективы развития внешнеэкономической деятельности региона, реализацию национальных идей развития в сфере инвестиций и региональные меры поддержки предпринимателей.

 

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