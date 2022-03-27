В поселке Комсомольский после капитального ремонта открыли Районный Дом культуры

Это, поистине, событие. Потому церемония состоялась в торжественной обстановке с участием гостей и жителей района. А еще состоялся концерт коллективов художественной самодеятельности РДК, который начался с гимна Черноземелья. Подробности в следующем материале.

По словам Занды Барашовой, автора стихов нового гимна Черноземелья, бескрайние просторы, барханы и удивительная доброта земляков и вдохновили ее на творчество. Премьера песни состоялась в обновленном концертном зале, где установлено самое современное звуковое и световое оборудование.

Центр культуры и досуга - место притяжения людей самых разных возрастов: каждый найдет себе занятие по душе. На протяжение многих лет здесь действуют различные творческие объединения, танцевальные коллективы, народный хор, кружки по интересам.

Следует сказать, что реконструкция здания РДК длилась около года. Полностью заменили систему отопления, канализацию и освещение. И установили видеонаблюдение. Сегодня, на сцене современного Центра культуры и досуга, оснащенного самым передовым оборудованием, где уютно и комфортно, мечтают выступить ведущие коллективы республики. Вот, что говорит руководитель государственного театра танцев Петр Надбитов, который в гостях у жителей Комсомольска.

Творческие коллективы РДК – готовятся к большим мероприятиям, приуроченными к празднованию Первомая и Дня Победы.