Жители южных регионов России стали чаще интересоваться залоговыми активами

Жители Юга России и Северного Кавказа всё чаще приобретают активы на маркетплейсе Портал DA. Росту популярности у бизнеса также способствовала интеграция электронной торговой площадки Сбер А.

Ольга Долгова, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«На Портале DA собрано около 8 500 активов на общую сумму более 312 млрд рублей. Это квартиры, дома, автомобили, сельхозтехника, земельные участки, помещения свободного назначения, а также производственные линии и коммерческие площадки разного масштаба. Здесь не только удобно приобрести актив, но и арендовать его или сдать в аренду. Разместить своё объявление от физлица или от компании можно

в формате онлайн».

Сбер продолжает развивать площадку по продаже активов и залогового имущества Портал DA. За первые три месяца 2022 года число покупателей на площадке увеличилось вдвое по сравнению с первым кварталом 2021 года — до 70 тысяч.

Продавцов также стало больше на 60%, их число превысило 2,1 тысячи.

Всего на Портале DA в первом квартале 2022 года было продано активов на общую сумму 1,9 млрд рублей, что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года. Количество сделок за год выросло на 30%, однако средний чек снизился вдвое — до 7,7

млн рублей.

Данный тренд объясняется тем, что основной прирост сделок пришёлся на розничных клиентов, которые интересуются покупкой автомобилей, жилья в регионах и оборудования со средним чеком ниже, чем у коммерческой недвижимости или готового бизнеса. Также портал DA стал доступной и понятной площадкой для широкого круга инвесторов в связи с внедрением дополнительных сервисов, которые повышают комфорт инвестирования не только для профессиональных участников рынка.