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21 апреля, 17:02
НовостиЗдравоохранение

В Лаганскую районную больницу за высококвалифицированной помощью обращается большое количество пациентов

В Лаганскую районную больницу за высококвалифицированной помощью обращается большое количество пациентов

Это не только жители муниципалитета, но и элистинцы и представители других регионов. Местные врачи проводят, в том числе, и реконструктивные операции  на суставах. Главный врач Лаганской больницы Николай Шарапов рассказал, что продолжают работать в штатном режиме и как травмоцентр. Регулярно здесь принимают и сложных пациентов после ДТП. Все обратившиеся отмечают высочайший профессиональный уровень медиков лаганской ЦРБ.

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