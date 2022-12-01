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28 марта, 09:03
Новости

В поселке Комсомольский Черноземельского района благоустроили волейбольную площадку

В поселке Комсомольский Черноземельского района благоустроили волейбольную площадку

Работы провели в рамках реализации региональной программы "Инициативное бюджетирование". Проект направлен на то, чтобы повысить участие жителей республики в управлении общественными финансами. С момента её действия, а это с 2019 года в жизнь воплотили более 60 проектов в разных уголках Калмыкии.

Это совместная работа органов самоуправления, местных жителей и представителей бизнеса. Об этом сообщает телеграмм канал Черноземельского района.

Фото: Черноземельский район

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