В поселке Комсомольский Черноземельского района благоустроили волейбольную площадку

Работы провели в рамках реализации региональной программы "Инициативное бюджетирование". Проект направлен на то, чтобы повысить участие жителей республики в управлении общественными финансами. С момента её действия, а это с 2019 года в жизнь воплотили более 60 проектов в разных уголках Калмыкии.



Это совместная работа органов самоуправления, местных жителей и представителей бизнеса. Об этом сообщает телеграмм канал Черноземельского района.



Фото: Черноземельский район