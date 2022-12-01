28 марта, 09:12
Сегодня свою работу в Калмыкии продолжат представители лиги безопасного интернета
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В первый день эксперты приняли участие в круглом столе "Безопасный интернет: ситуация и перспективы". А в Элистинской школе №3 - семинар с педагогами, психологами, представителями министерств, где они поделись опытом работы.
В первый день эксперты приняли участие в круглом столе "Безопасный интернет: ситуация и перспективы". А в Элистинской школе №3 - семинар с педагогами, психологами, представителями министерств, где они поделись опытом работы.
Напомним, волонтеры Лиги с 2012 года проводят тематические уроки в школах. Подробнее расскажем в нашем выпуске Вестей.