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28 марта, 09:12
Новости

Сегодня свою работу в Калмыкии продолжат представители лиги безопасного интернета

Сегодня свою работу в Калмыкии продолжат представители лиги безопасного интернета

В первый день эксперты приняли участие в круглом столе "Безопасный интернет: ситуация и перспективы". А в Элистинской школе №3 - семинар с педагогами, психологами, представителями министерств, где они поделись опытом работы.

Напомним, волонтеры Лиги с 2012 года проводят тематические уроки в школах. Подробнее расскажем в нашем выпуске Вестей.

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