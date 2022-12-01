Сегодня свою работу в Калмыкии продолжат представители лиги безопасного интернета

В первый день эксперты приняли участие в круглом столе "Безопасный интернет: ситуация и перспективы". А в Элистинской школе №3 - семинар с педагогами, психологами, представителями министерств, где они поделись опытом работы.



Напомним, волонтеры Лиги с 2012 года проводят тематические уроки в школах. Подробнее расскажем в нашем выпуске Вестей.