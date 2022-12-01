Сегодня в Калмыкии проходит 34 сессия Народного Хурала Республики

Одним из главных на заседании станет законопроект о новой схеме одномандатных избирательных округов. Напомним, на 33–й сессии члены парламента поддержали инициативу главы республики Бату Хасикова, о внесении изменений в закон "О выборах депутатов Народного Хурала Республики Калмыкия".

Согласно ему, осенью выборы пройдут по смешанной избирательной системе: 17 – по одномандатным округам, 10 – по партийным спискам.