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28 марта, 07:09
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Сегодня в Калмыкии проходит 34 сессия Народного Хурала Республики

Сегодня в Калмыкии проходит 34 сессия Народного Хурала Республики
Одним из главных на заседании станет законопроект о новой схеме одномандатных избирательных округов. Напомним, на 33–й сессии члены парламента поддержали инициативу главы республики Бату Хасикова, о внесении изменений в закон "О выборах депутатов Народного Хурала Республики Калмыкия". 
 
Согласно ему, осенью выборы пройдут по смешанной избирательной системе: 17 – по одномандатным округам, 10 – по партийным спискам.
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