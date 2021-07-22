В поселке Кетченеры устанавливают новую водонапорную башню

На данный момент все готово к заливке фундамента под установку новой водонапорной башни в южной части райцентра. Конструкция уже доставлена на место. Старую, простоявшую более 30 лет, демонтируют. На качество живительной влаги сельчане и сейчас не жалуются, но, всё же, очень ждут ввода в эксплуатацию нового объекта. Почему? Выясняла наш корреспондент Татьяна Шолохова.

На сегодняшний день в поселке Кетченеры живут более 5 тысяч человек. Практически у каждого в доме есть водопровод, у кого-то собственные скважины во дворах. Обеспечивают населенный пункт сразу две водонапорные башни: расположенную в северной части не так давно заменили, теперь пришла очередь и южной.

Действующая водонапорная башня, построенная еще в советское время, так и грозит обрушением. По словам местных жителей, уже несколько лет из образовавшихся дыр вытекает вода. Лужа, появившаяся в результате, стала импровизированным водопоем для скота.

Качеством живительной влаги Эльзята Сучинова гордится. Говорит, она полностью пригодна для питья. Как только завершится реконструкция объекта, перебои с водой уйдут в прошлое.

24- метровая новая башня больше старой по объему на целых 100 кубических метров и выше почти в два раза. Для того, чтобы ее установить придется заливать новый фундамент. Состоящую из двух частей конструкцию доставили в поселок в несколько этапов. Уже здесь их скрепили сваркой. Через неделю нужно будет обработать шов с другой стороны. По словам подрядчика, внутренний слой башни покрыт специальным антикоррозийным составом, не влияющим на качество воды.

Чтобы поднять башню и поставить на фундамент требуется специальный кран, способный выдержать нагрузку в 50 тонн. Такую технику ждут из Волгограда. Сметная стоимость проекта 2,5 миллиона рублей. Средства выделены по программе «Развитие муниципального хозяйства Кетченеровского района» из республиканского бюджета, 10 процентов добавил местный бюджет. Завершить все монтажные работы должны уже к 1 сентября.