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10 августа, 21:35
НовостиОбществоПолитика

Бембя Чужаев побывал с рабочей поездкой в Городовиковском и Яшалтинском районах

Бембя Чужаев побывал с рабочей поездкой в Городовиковском и Яшалтинском районах

Обсуждались вопросы подготовки территориальных комиссий к проведению выборов 19 сентября, оснащенности оргтехникой участковых комиссий, соблюдения избирательных прав граждан, применения системы «Мобильный избиратель», позволяющей голосовать по месту нахождения.

Председатель Избиркома республики говорил  и об обеспечении средствами индивидуальной защиты. Они помогут минимизировать риски, связанные с распространением коронавируса в период выборов.

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