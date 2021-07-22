Бембя Чужаев побывал с рабочей поездкой в Городовиковском и Яшалтинском районах
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Обсуждались вопросы подготовки территориальных комиссий к проведению выборов 19 сентября, оснащенности оргтехникой участковых комиссий, соблюдения избирательных прав граждан, применения системы «Мобильный избиратель», позволяющей голосовать по месту нахождения.
Председатель Избиркома республики говорил и об обеспечении средствами индивидуальной защиты. Они помогут минимизировать риски, связанные с распространением коронавируса в период выборов.