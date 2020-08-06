Водопой в заповеднике "Черные земли"

Уникальные кадры степной фауны опубликовали на странице Государственного природного биосферного заповедника "Черные земли".

События развернулись на водопое в урочище "Савха-худук", федерального заказника "Меклетинский". В жаркое летнее утро здесь утоляли жажду и наслаждались прохладой сайгаки и птицы. Однако, их спокойствие было нарушено хищником: появившийся из-за бугра волк заставил краснокнижных ретироваться, а сам решил искупаться.