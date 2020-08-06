10 августа, 21:40
 28 °C
86,36
73,6
  • Бан
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
10 августа, 21:08
НовостиЭкология

Водопой в заповеднике "Черные земли"

Водопой в заповеднике "Черные земли"

Уникальные кадры степной фауны опубликовали на странице Государственного природного биосферного заповедника "Черные земли".

События развернулись на водопое в урочище "Савха-худук", федерального заказника "Меклетинский". В жаркое летнее утро здесь утоляли жажду и наслаждались прохладой сайгаки и птицы. Однако, их спокойствие было нарушено хищником: появившийся из-за бугра волк заставил краснокнижных ретироваться, а сам решил искупаться.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия