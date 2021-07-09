В Калмыкии вновь настанут жаркие дни

Как сообщает Управление МЧС по Республике Калмыкия, с начала недели до 4 августа в регионе прогнозируется сильная жара - 42-43°C, а также чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса сохранится на большей территории степного края.

В связи с грядущими погодными условиями сотрудники МЧС рекомендуют соблюдать меры осторожности - избегать воздействия повышенной температуры, носить светлую воздухопроницаемую одежду и головные уборы, передвигаться без спешки и преимущественно в тени. Стоит помнить, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться. В сильную жару желательно воздержаться от алкогольных напитков, так как их употребление может привести к ухудшению состояния организма.

В следствие повышенной пожароопасности запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев. Заметив пожар, обязательно нужно сообщить о нем спасателям по номеру "101".