26 декабря, 09:47
В поселке Гашун-Бургуста Кетченеровского района появилась вышка сотовой связи
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Об этом сообщает телеграм-канал Минцифры Калмыкии. Благодаря проведённым работам, связь появилась и в соседних с Гашун-Бургустой посёлках.
Об этом сообщает телеграм-канал Минцифры Калмыкии. Благодаря проведённым работам, связь появилась и в соседних с Гашун-Бургустой посёлках.
Напомним, что в регионе реализуется проект по устранению цифрового неравенства нацпрограммы "Цифровая экономика" для населенных пунктов численностью населения от 100 до 500 человек.
В рамках проекта в следующем году интернет появится в шести населенных пунктах Калмыкии.
Фото из аккаунта Министерство цифрового развития Калмыкии.