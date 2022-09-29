В поселке Гашун-Бургуста Кетченеровского района появилась вышка сотовой связи

Об этом сообщает телеграм-канал Минцифры Калмыкии. Благодаря проведённым работам, связь появилась и в соседних с Гашун-Бургустой посёлках.



Напомним, что в регионе реализуется проект по устранению цифрового неравенства нацпрограммы "Цифровая экономика" для населенных пунктов численностью населения от 100 до 500 человек.



В рамках проекта в следующем году интернет появится в шести населенных пунктах Калмыкии.



Фото из аккаунта Министерство цифрового развития Калмыкии.