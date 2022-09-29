Сразу в нескольких школах Калмыкии открылись парты Героев

Так, в Элисте увековечат память участника СВО Санала Абушинову. Он награжден орденом мужества посмертно. Появятся они и в районах республики. В поселке Кегульта Кетченеровского района ученический стол посвятят памяти Героя Советского союза. А в Цаган-Нуре Октябрьского района - поэта, прозаика и переводчика Михаила Хонинова.



Почетное право сидеть за партой Героя будет предоставлено учащимся начальных классов за отличные успехи в учебе, активное участие в жизни школы, а также детям, имеющим достижения в творчестве и спорте.