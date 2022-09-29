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26 декабря, 10:09
Новости

20 жителей Калмыкии получили звание "Почетный донор"

20 жителей Калмыкии получили звание "Почетный донор"

Стать им можно, сдав кровь 40 и более раз. А в эти дни мобильная станция переливания завершает выездную работу. Кстати, передвижной пункт для пополнения запасов побывал во всех районах Калмыкии.

Последними стали Ики-Бурульский и Кетченеровский. За три дня кровь сдали около 200 человек. Среди них есть и опытные доноры, и те, кто принял участие в акции впервые. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: https://kalmdonor.ru

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