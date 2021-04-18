В поселке Чкаловский распахнет свои двери обновленный Дом Культуры

Много лет назад старое здание учреждения закрыли из-за аварийного состояния. И с тех пор местные жители не теряли надежды вновь проводить мероприятия в своем ДК. Реконструкцию проводят в рамках Национального проекта «Культура». Что уже сделано, и что еще предстоит ?

А финал – не за горами. В конце года – Дом Культуры в Чкаловском распахнет свои двери. Об этом заверяют стороны, подписавшие договор о реконструкции важного объекта. Подрядная организация в марте приступила к ремонту. Уже завершены работы по демонтажу старого здания и по уборке территории от строительного мусора. Теперь бригада занята укреплением фундамента.

Словом, здание должно полностью обновиться. Планом предусмотрены обустройство всех видов коммуникаций – электро- газо - и водоснабжения. Внесены в проект и важные для социально-культурного объекта корректировки.

Ждут с нетерпением завершения строительства и работники Дома Культуры. Из-за аварийного состояния - здание, простоявшее более 40 лет, закрыли в двухтысячном. Клубная деятельность не прекратилась, но вести работу, как прежде, невозможно. В помещениях, где они находят приют, условия далеки от идеальных. С нового года – начнется новый отсчет времени, жизнь кардинально изменится.

Кстати, на укрепление материально- технической базы ДК, государство также направило средства – более одного миллиона рублей на приобретение звуковой аппаратуры, сценических костюмов, кресел для зрительного зала. Предстоящие перемены радуют и строителей, среди которых немало местных жителей.

Следует сказать, что стройка контролируется и министерством культуры.

Пока, как отметили в ведомстве, нет замечаний и к качеству исполнения ремонтных работ.