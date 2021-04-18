  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 мая, 19:19
НовостиЭкономика

День предпринимательства отметят в Калмыкии в эту субботу

День предпринимательства отметят в Калмыкии в эту субботу

 

Организаторы планируют насыщенную программу. Об этом сегодня в рамках прямого эфира рассказал министр экономики и торговли Дмитрий Троицкий.

В этот день все желающие смогут посетить ярмарку товаропроизводителей, где будут представлены мясные, рыбные, хлебобулочные, ремесленные изделия по выгодным ценам. А в парке «Дружба» с 12-00  до 19-00 часов пройдет выставка товаров и услуг предпринимателей в формате игры «Монополия».

На тематических локациях будут проводится мастер-классы, игры, в том числе и для детей. За их прохождение и за все покупки гости будут получать «банкноты», которые потом можно обменять на сертификаты и скидочные купоны. А предприниматели получат в этот день консультацию по мерам региональной поддержки от сотрудников Центра «Мой бизнес», а также помощь бухгалтерской, юридической, налоговой области и по трудовым отношениям. Заявки на участие принимают до 20 мая.    

 

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия