День предпринимательства отметят в Калмыкии в эту субботу

Организаторы планируют насыщенную программу. Об этом сегодня в рамках прямого эфира рассказал министр экономики и торговли Дмитрий Троицкий.

В этот день все желающие смогут посетить ярмарку товаропроизводителей, где будут представлены мясные, рыбные, хлебобулочные, ремесленные изделия по выгодным ценам. А в парке «Дружба» с 12-00 до 19-00 часов пройдет выставка товаров и услуг предпринимателей в формате игры «Монополия».

На тематических локациях будут проводится мастер-классы, игры, в том числе и для детей. За их прохождение и за все покупки гости будут получать «банкноты», которые потом можно обменять на сертификаты и скидочные купоны. А предприниматели получат в этот день консультацию по мерам региональной поддержки от сотрудников Центра «Мой бизнес», а также помощь бухгалтерской, юридической, налоговой области и по трудовым отношениям. Заявки на участие принимают до 20 мая.