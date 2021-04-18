Прогнозы солнечной активности и перспективы развития астрофизики в Калмыкии

Физика солнца и нелинейные процессы, происходящие в верхнем слое его атмосферы, он еще называется короной. Об этом – кандидатская диссертация выпускника КалмГУ, будущего ученого из Индии. Нага Варун Елангандула окончил аспирантуру ВУЗа в 2018 году. Но не только он занимается изучением светила. О перспективах развития астрофизики и популяризации ее среди молодых людей – репортаж нашего корреспондента Татьяны Шолоховой.

Физические процессы на солнце будущего ученого интересуют не случайно. В Индии, где он родился, жара, едва ли, не круглый год. Нага Варун Елангандула рассказывает, что именно поэтому активность светила в Калмыкии для него – дело привычное. На своей родине он окончил

один из ведущих ВУЗов и сразу отправился в Россию, чтобы продолжить обучение. В КалмГУ освоил русский язык и сразу приступил к работе над диссертацией. За время работы Елангандула успел сделать пару важных открытий. Например, выявил режим, так называемой, сверхнелинейности, при котором эффект генерации дополнительных колебаний сильно увеличивается.

Сейчас будущий ученый работает в штате специальной астрофизической обсерватории, расположенной в поселке Нижний Архыз на территории Карачаево-Черкесии. Нага Варун признается, всем, чего он достиг, обязан калмыцкому университету и своему научному руководителю Бадме Михаляеву. В Элисте он сейчас собирает документы для регистрации своей кандидатской. Вместе с ним аспирантуру по физике прошел старшим преподавателем КалмГУ Сергей Дертеев. Он тоже готовит диссертацию - изучает процессы распространения и затухания волн в солнечной короне. В этом ему особенно помогает открытая в 2017 году на крыше одного из корпусов ВУЗа обсерватория, оснащенная мощным телескопом.

Степной регион, как нельзя лучше, подходит для наблюдения за солнцем. Здесь нет гор, мешающих изучать светило, высоких домов, дающих тень. Также здесь много солнечных дней в году.

Основная задача обсерватории - наблюдение солнечной активности и прогноз космической погоды.

В физике всегда есть много интересных проблем, которые могут увлечь молодых людей, таких как, например, будущие кандидаты Нага Варун Елангандула и Сергей Дертеев. В последние годы, например, внимание к себе привлекают проблемы нелокальной квантовой теории, имеющие отношение к квантовым методам передачи информации. Сейчас Калмыцкий университет рассматривает возможности популяризации этих направлений среди абитуриентов.