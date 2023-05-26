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29 мая, 09:57
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В поселке Чкаловский Кетченеровского района провели открытый районный турнир по мини-футболу

В поселке Чкаловский Кетченеровского района провели открытый районный турнир по мини-футболу

Его провели в память о ветеране спорта Владимире Церенове. В турнире участвовало семь команд. Каждая игра вылилась в увлекательное и захватывающее зрелище. В итоге победителями стали ученики местной школы, которые шли к этому три года. Второе место завоевали алцынхутинцы и третье – школьники поселка Ергенинский. Об этом сообщает Администрация Кетченеровского района.

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