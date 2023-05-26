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29 мая, 09:46
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Завершила свою работу международная экологическая школа «Черные земли»

Завершила свою работу международная экологическая школа «Черные земли»

Ее инициатор - Калмгосуниверситет. Мероприятие проводилось в рамках Международного форума «Волга-Каспий: право и «зеленая» экономика». В течение трех дней ребята из Калмыкии, Дагестана, Астраханской, Ростовской областей, Индии участвовали в насыщенной познавательной программе.

В первый день они посетили степной участок заповедника «Черные земли»., где было организовано два маршрута, по которым проводились исследования: первый был посвящен учету пресмыкающихся, герпетологическому обследованию территории. На следующем маршруте студенты проводили научные исследования, посвященные изучению сайгаков. Об этом сообщает пресс-служба Калмыцкого государственного университета.

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Фото: ФГБУ "Государственный заповедник "Черные земли"

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