Завершила свою работу международная экологическая школа «Черные земли»

Ее инициатор - Калмгосуниверситет. Мероприятие проводилось в рамках Международного форума «Волга-Каспий: право и «зеленая» экономика». В течение трех дней ребята из Калмыкии, Дагестана, Астраханской, Ростовской областей, Индии участвовали в насыщенной познавательной программе.

В первый день они посетили степной участок заповедника «Черные земли»., где было организовано два маршрута, по которым проводились исследования: первый был посвящен учету пресмыкающихся, герпетологическому обследованию территории. На следующем маршруте студенты проводили научные исследования, посвященные изучению сайгаков. Об этом сообщает пресс-служба Калмыцкого государственного университета.

Фото: ФГБУ "Государственный заповедник "Черные земли"