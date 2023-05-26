29 мая, 10:25
Калмыкия сохраняет лидерство по электронной ипотеке. Об этом сообщает Росреестр Калмыкии
Читайте наши новости в Одноклассниках!
По итогам первого квартала этого года в республике доля электронной ипотеки составляет около 80% от общего количества заявлений о государственной регистрации ипотечного кредитования. Мы давно перешли на электронную регистрацию жилья, приобретенного с помощью ипотечного кредитования.
Это быстро и удобно для всех участников сделки. Для заявителей регистрация происходит в одном месте. Все заявления государственные регистраторы оформляют за один рабочий день», - отметил замруководителя Управления Росреестра по РК Рустам Новрузов.
Фото: Управление Росреестра по Калмыкии