Калмыкия сохраняет лидерство по электронной ипотеке. Об этом сообщает Росреестр Калмыкии

По итогам первого квартала этого года в республике доля электронной ипотеки составляет около 80% от общего количества заявлений о государственной регистрации ипотечного кредитования. Мы давно перешли на электронную регистрацию жилья, приобретенного с помощью ипотечного кредитования.

Это быстро и удобно для всех участников сделки. Для заявителей регистрация происходит в одном месте. Все заявления государственные регистраторы оформляют за один рабочий день», - отметил замруководителя Управления Росреестра по РК Рустам Новрузов.

Фото: Управление Росреестра по Калмыкии