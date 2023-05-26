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29 мая, 10:25
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Калмыкия сохраняет лидерство по электронной ипотеке. Об этом сообщает Росреестр Калмыкии

Калмыкия сохраняет лидерство по электронной ипотеке. Об этом сообщает Росреестр Калмыкии

По итогам первого квартала этого года в республике доля электронной ипотеки составляет около 80% от общего количества заявлений о государственной регистрации ипотечного кредитования. Мы давно перешли на электронную регистрацию жилья, приобретенного с помощью ипотечного кредитования.

Это быстро и удобно для всех участников сделки. Для заявителей регистрация происходит в одном месте. Все заявления государственные регистраторы оформляют за один рабочий день», - отметил замруководителя Управления Росреестра по РК Рустам Новрузов.

Фото: Управление Росреестра по Калмыкии

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