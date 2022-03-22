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20 апреля, 12:36
Новости

В поселке Цаган Аман Юстинского района планируют возобновить работы по строительству системы водоснабжения

В поселке Цаган Аман Юстинского района планируют возобновить работы по строительству системы водоснабжения

Работы будут вестись согласно по федеральной программе «Чистая вода». В данный момент живительная влага подается населению 2 раза в неделю. Уже определена подрядная организация, которая согласно контракту приступила к подготовительным работам. Строительство и установку водозабора планируется провести выше по течению реки для обеспечения поселка бесперебойным водоснабжением.

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