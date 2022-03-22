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20 апреля, 11:44
НовостиТуризм

С сегодняшнего для можно забронировать поездку по программе молодежного и студенческого туризма

С сегодняшнего для можно забронировать поездку по программе молодежного и студенческого туризма

Решение о ее расширении приняли в Правительстве России. Теперь участниками проекта могут стать все студенты Высших учебных заведений всех форм обучения, молодые ученые, аспиранты и ординаторы, участвующие в научно - исследовательской деятельности, а также школьники-победители Всероссийского конкурса «Большая перемена». Они получат шанс путешествовать по России, останавливаясь в общежитиях 155 ВУЗов из 98 городов страны, участвующих в программе, по доступным ценам. Сами поездки в этом году начнутся с 1 июня.

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