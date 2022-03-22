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20 апреля, 12:41
НовостиОбразование

С 27 по 29 апреля в Калмыкии состоится Молодёжный образовательный форум «Уралан»

С 27 по 29 апреля в Калмыкии состоится Молодёжный образовательный форум «Уралан»

В его рамках пройдет конкурс проектов по 15 номинаций. Возраст участников - от 14 до 35 лет. Максимальный размер гранта, который возможно выиграть - 1,5 миллиона рублей. Проекты необходимо реализовать с июля этого года по июнь следующего. Победа в нем – это возможность внести посильный вклад в развитие малых городов и сёл родного региона. Заявки на участие в форуме принимаются до 24 апреля включительно. 

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