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9 февраля, 15:29
НовостиОбразование

В поселке Цаган-Аман распахнет свои двери детский сад для 40 малышей

В поселке Цаган-Аман распахнет свои двери детский сад для 40 малышей

 В конце прошлого года завершилось строительство нового здания дошкольного учреждения. Там созданы все условия: уютные и оснащенные всем необходимым игровые, спальни, музыкальный зал и медицинский кабинет. Благоустроенный двор детского сада, имеющий игровые комплексы, теневые навесы и песочницы, позволит воспитанникам с удовольствием гулять на свежем воздухе.

Здание оснащено современным оборудованием видеонаблюдения, речевого оповещения, пожарной сигнализацией и пандусами.

 

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