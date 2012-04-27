В поселке Цаган-Аман распахнет свои двери детский сад для 40 малышей

В конце прошлого года завершилось строительство нового здания дошкольного учреждения. Там созданы все условия: уютные и оснащенные всем необходимым игровые, спальни, музыкальный зал и медицинский кабинет. Благоустроенный двор детского сада, имеющий игровые комплексы, теневые навесы и песочницы, позволит воспитанникам с удовольствием гулять на свежем воздухе.

Здание оснащено современным оборудованием видеонаблюдения, речевого оповещения, пожарной сигнализацией и пандусами.