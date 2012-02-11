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9 февраля, 13:21
НовостиБлаготворительность

Сегодня команда добровольческого движения «Волонтер» посетит Калмыкию

Сегодня команда добровольческого движения «Волонтер» посетит Калмыкию

 

 С программой семинара «7 навыков успеха», в рамках проекта «Российское движение колледжей», познакомят участников в возрасте от 15 до 25 лет с технологиями создания устойчивого добровольческого центра, практиками успешных социальных проектов и составят план работ на ближайшие полгода.

 Основная цель - развитие универсальных навыков через социально значимую деятельность у студентов СПО. Проект направлен на увеличение числа волонтёров в регионе и помогает в достижении целевых показателей Федерального проекта «Социальная активность». Подробнее расскажем в выпусках «Вести Калмыкия».

 

 

 

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