Сегодня команда добровольческого движения «Волонтер» посетит Калмыкию

С программой семинара «7 навыков успеха», в рамках проекта «Российское движение колледжей», познакомят участников в возрасте от 15 до 25 лет с технологиями создания устойчивого добровольческого центра, практиками успешных социальных проектов и составят план работ на ближайшие полгода.

Основная цель - развитие универсальных навыков через социально значимую деятельность у студентов СПО. Проект направлен на увеличение числа волонтёров в регионе и помогает в достижении целевых показателей Федерального проекта «Социальная активность». Подробнее расскажем в выпусках «Вести Калмыкия».