Восстановление и реабилитация после коронавируса

Пройти реабилитацию и восстановиться после коронавируса пациентам помогают в инфекционном госпитале номер три дробь один, расположенном на базе Верхнеяшкульской санаторной школы. Сюда отправляют тех, кто уже прошел лечение в стационаре, но до конца не поборол болезнь. В структурном подразделении республиканской больницы людям при помощи комплекса упражнений помогают нормализовать физиологические процессы организма.

Сегодня там побывала наш корреспондент Елена Алексенко