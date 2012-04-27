9 февраля, 16:53
Восстановление и реабилитация после коронавируса
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Пройти реабилитацию и восстановиться после коронавируса пациентам помогают в инфекционном госпитале номер три дробь один, расположенном на базе Верхнеяшкульской санаторной школы. Сюда отправляют тех, кто уже прошел лечение в стационаре, но до конца не поборол болезнь. В структурном подразделении республиканской больницы людям при помощи комплекса упражнений помогают нормализовать физиологические процессы организма.
Сегодня там побывала наш корреспондент Елена Алексенко
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