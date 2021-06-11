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7 июля, 15:55
НовостиПроисшествия

В поселке Бургсун, Кетченеровского района домашняя кошка укусила местную жительницу

В поселке Бургсун, Кетченеровского района домашняя кошка укусила местную жительницу

Было установлено, что животное ранее не вакцинировалась против бешенства. Республиканская ветеринарная лаборатория провела исследование отобранных проб и подтвердила диагноз.

Со слов пострадавшей, нападение было ничем не спровоцировано, после инцидента кошка убежала. Сейчас проводятся мероприятия по ликвидации и недопущению распространения вируса бешенства на территории неблагополучного пункта и угрожаемой зоны.

К слову, ранее в этом районе уже вводился карантин в поселке Шин-Мер, там это заболевание выявили также у домашнего питомца.

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