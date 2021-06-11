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7 июля, 16:05
НовостиСпорт

Сегодня «Уралан» сыграет с командой «Динамо –Махачкала»

Сегодня «Уралан» сыграет с командой «Динамо –Махачкала»

Матч начнется в 17 часов на стадионе Анжи-Арена в Каспийске и пройдет без зрителей. Стоит отметить, что футболисты из Калмыкии уже в Дагестане. Напомним, что отличие от домашних игр, в которых элистинцы не проигрывают, выездные встречи пока оканчиваются поражениями нашей команды. Но, возможно, сегодня калмыцкие болельщики смогут рассчитывать на победу «Уралана». Ведь наши соперники находятся на последнем месте в турнирной таблице, а элистинцы с 10 очками - на шестом.

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