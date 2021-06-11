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7 июля, 15:21
НовостиСпорт

Калмыцкая лучница – обладатель двух золотых медалей и двух кубков

Калмыцкая лучница – обладатель двух золотых медалей и двух кубков

На прошедших в Серпухове Всероссийских соревнованиях по конной стрельбе из лука среди женщин, спортсменка из Калмыкии Байрта Джеева стала лучшей как в стрельбе на маршруте, так и в общем зачёте.

В масштабных соревнованиях принимали участие 18 конных лучников из разных регионов страны.

По итогам соревнований в ловкости и точности, наша спортсменка не только стала лучшей, но и выполнила норматив S4 международного союза конных лучников.

 

 

 

 

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