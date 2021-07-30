Сбербанк профинансировал строительство жилого дома на 103 миллиона рублей в Элисте

Сбербанк профинансировал специализированного застройщика «Атлас» на 103 млн рублей. Кредитные средства направлены на возведение 9-ти этажного жилого дома в Элисте, реализация квартир в котором ведётся с использованием эскроу – счетов.

Механизм эскроу подразумевает хранение денежных средств покупателей квартир на специальных счетах до завершения строительства. Застройщик получит их после ввода дома в эксплуатацию.

Сбербанк традиционно поддерживает строительную отрасль в Калмыкии. Наши инструменты помогают застройщикам возводить комфортные и современные объекты для жителей республики. В том числе, эксперты банка консультируют и сопровождают клиентов на всех этапах: от сбора документации до оценки эффективности строительства. С компанией «Атлас» у нас первая сделка: помимо финансирования застройщик приобрёл опцион CAP, что позволяет обезопасить клиента от изменения процентных ставок по кредиту и колебаний курсов валют.

Вениамин Ким

Управляющий Калмыцким отделением Сбербанка

Дом рассчитан на 56 квартир общей площадью 4 тысячи квадратных метров и расположен на главной улице города — Ленина. Строительство идёт активным темпом, сдача запланирована в 2022 году. Мы учли все потребности, желания и даже стиль жизни будущих владельцев. Это действительно полноценное и качественное жильё в самом сердце столицы. А использование открытых в Сбере счетов эскроу — гарант надёжности для покупателей.

Василий Гуртовой

Генеральный директор специализированного застройщика «Атлас»

Также на стадии разработки банк предлагает застройщикам кредиты на приобретение и подготовку земельных участков (бридж-кредиты, кредиты под будущую прибыль, мезонинное финансирование). На этапе строительства осуществляет проектное финансирование, расчетно-кассовое обслуживание, предлагает воспользоваться электронным документооборотом и аккредитивами. На стадии реализации платежей выдает ипотечные кредиты, страхует покупателей и регистрирует сделки по приобретению жилья.

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Направление по связям с общественностью и СМИ

Управления маркетинга и коммуникаций Юго-Западного банка Сбербанка

Россия, Ростов-на-Дону, Евдокимова. 37

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

Юго-Западный банк Сбербанка является филиалом Сбербанка, обслуживающим территорию 11 субъектов Российской Федерации: Ростовской области, Краснодарского края, Ставропольского края, республики Адыгея, республики Калмыкия, республики Карачаево-Черкесия, республики Кабардино-Балкария, республики Северная Осетия, республики Ингушетия, Чеченской республики, республики Дагестан. Юго-Западный банк обслуживает частных клиентов, юридических лиц и предприятия всех представленных в регионе отраслей, форм собственности и масштабов деятельности: от малого бизнеса до производственных объединений федерального значения.