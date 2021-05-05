В поселке Бага-Чонос Целинного района строят ФАП

Там уже приступили к возведению здания, - сообщает администрация районного муниципалитета. Первоначальный этап работ уже был выполнен. Залили фундамент под будущий объект здравоохранения. Также подвели воду, подготовили яму под септик.



Сейчас рабочие заняты подготовкой водопроводной системы, после чего приступят к сборке конструкций самого модульного помещения. Проект финансируется в рамках нацпрограммы «Развитие здравоохранения» и регионального проекта «Оказание первичной медпомощи».



До конца года такие ФАПы появятся также в селе Красный Партизан Яшалтинского района, в поселках Годжур и Шин-Мер Кетченеровского района. Кроме того, в этом году планируется построить офис врача общей практики в поселке Ергенинский Кетченеровского РМО, а в Городовиковске и Приютном сдадут новые амбулаторно-поликлинические корпуса районных больниц.