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16 мая, 13:58
Новости

Наш земляк Александр Намжилов принял участие в Параде Победы на Красной площади

Наш земляк Александр Намжилов принял участие в Параде Победы на Красной площади

Такую возможность он получил благодаря своей победе в прошлогоднем «Диктанте Победы». Только 17 человек со всей страны набрали максимальное количество баллов за знание истории Великой Отечественной войны. Их собрали в Москве. В Музее Победы 8 мая прошла церемония вручения пригласительных билетов на главное событие 9 мая. Школьника в своем телеграмм-канале поздравила Министр культуры и туризма Калмыкия Саглара Тюрбеева.

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