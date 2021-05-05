Наш земляк Александр Намжилов принял участие в Параде Победы на Красной площади

Такую возможность он получил благодаря своей победе в прошлогоднем «Диктанте Победы». Только 17 человек со всей страны набрали максимальное количество баллов за знание истории Великой Отечественной войны. Их собрали в Москве. В Музее Победы 8 мая прошла церемония вручения пригласительных билетов на главное событие 9 мая. Школьника в своем телеграмм-канале поздравила Министр культуры и туризма Калмыкия Саглара Тюрбеева.