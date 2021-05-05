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16 мая, 13:00
НовостиМолодёжная политика

«Мы за здоровое будущее»

«Мы за здоровое будущее»

В Республиканском центре молодежи состоялось награждение участников конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни

Петришина Елена совместно с Волонтерским отрядом «Студенческий патруль» заняли почётное первое место.

Для участия в конкурсе нужно было подготовить ролик социального характера по установленной организаторами конкурса тем.

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