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1 декабря, 10:47
Новости

1 декабря неврологи отмечают свой профессиональный праздник

1 декабря неврологи отмечают свой профессиональный праздник

Их труд связан с диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний центральной и периферической нервной системы.

В ресбольнице им.П.П. Жемчуева действуют два неврологических отделения - №1 и №2. Профильные врачи оказывают помощь и в консультативной поликлинике.

Благодаря работе медиков удается не только восстановить здоровье пациентов, но и познать радость общения и активной жизни.

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