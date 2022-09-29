1 декабря, 10:47
1 декабря неврологи отмечают свой профессиональный праздник
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Их труд связан с диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний центральной и периферической нервной системы.
Их труд связан с диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний центральной и периферической нервной системы.
В ресбольнице им.П.П. Жемчуева действуют два неврологических отделения - №1 и №2. Профильные врачи оказывают помощь и в консультативной поликлинике.
Благодаря работе медиков удается не только восстановить здоровье пациентов, но и познать радость общения и активной жизни.