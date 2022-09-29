1 декабря неврологи отмечают свой профессиональный праздник

Их труд связан с диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний центральной и периферической нервной системы.



В ресбольнице им.П.П. Жемчуева действуют два неврологических отделения - №1 и №2. Профильные врачи оказывают помощь и в консультативной поликлинике.



Благодаря работе медиков удается не только восстановить здоровье пациентов, но и познать радость общения и активной жизни.