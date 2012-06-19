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9 февраля, 12:19
НовостиСтроительствоКультура

В поселке Ачинеры завершился капитальный ремонт сельского ДК

В поселке Ачинеры завершился капитальный ремонт сельского ДК

В рамках Национального проекта «Культура»,  в учреждении подведены тепло и водоснабжение, электричество, установлена автоматическая пожарная сигнализация. Произведена полностью замена кровли, дверей, окон, обновлено покрытие пола. Благоустроена прилегающая территория: площадка перед входом выложена тротуарной плиткой, имеется пандус, по всему периметру здания установлено металлическое ограждение.

 Кроме самой госпрограммы «Развитие культуры и туризма», ачинеровцы участвуют и в реализации её подпрограммы «Модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры», направленной на техническое переоснащение и укрепление материально-технической базы. В настоящее время в ДК ожидают кресла для зрительного зала, рассчитанного на 180 посадочных мест. Кроме того, будет приобретена мебель и оргтехника. Подробнее расскажем в дневном выпуске «Вести Калмыкия».

 

 

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