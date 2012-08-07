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9 февраля, 11:17
НовостиГород

В Элисте вновь выберут территорию для благоустройства

В Элисте вновь выберут территорию для благоустройства

С сегодняшнего дня, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в Элисте объявлен сбор предложений о включении общественных территорий города в перечень для благоустройства в 2022 году. 

Голосование продлится до 15 февраля и будет проходить в два этапа. Первый -  прием предложений жителей города о включении трех общественных территорий в перечень. Второй - рейтинговое голосование по выбору одной общественной территории, подлежащей благоустройству на федеральной платформе онлайн-голосования.

Рейтинговое голосование на интернет платформе пройдет в единый для всей России период – с 26 апреля по 30 мая 2021 года.

 

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