В Элисте вновь выберут территорию для благоустройства

С сегодняшнего дня, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в Элисте объявлен сбор предложений о включении общественных территорий города в перечень для благоустройства в 2022 году.

Голосование продлится до 15 февраля и будет проходить в два этапа. Первый - прием предложений жителей города о включении трех общественных территорий в перечень. Второй - рейтинговое голосование по выбору одной общественной территории, подлежащей благоустройству на федеральной платформе онлайн-голосования.

Рейтинговое голосование на интернет платформе пройдет в единый для всей России период – с 26 апреля по 30 мая 2021 года.