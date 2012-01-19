В поселке Ачинеры завершился капитальный ремонт сельского ДК

В рамках нацпроекта «Культура» в поселке Ачинеры Черноземельского района завершился капитальный ремонт сельского ДК.

Подведены тепло и водоснабжение, электричество, установлена автоматическая пожарная сигнализация. В здании полностью заменили кровлю, двери, окна, напольное покрытие. Площадка перед входом выложена тротуарной плиткой, установлен пандус и металлическое ограждение. Кроме самой госпрограммы «развитие культуры и туризма», ачинеровцы участвуют и в реализации её подпрограммы «Модернизация государственных и муниципальных учреждений культуры». Она позволит укрепить материально-техническую базу.