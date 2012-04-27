Сегодня - Всемирный день безопасного Интернета

Цель этой даты – привлечь внимание людей к ответственности при использовании сетевых ресурсов. Конечно, сегодня уже трудно представить свою жизнь без всемирной паутины. Но всегда нужно помнить о том, что из-за интернета в зоне риска, в первую очередь, личные данные. Ежедневно вредоносные программы и ловкие хакеры угрожают всем, кто постоянно работает в сети. Вот уже 16 лет этот праздник призывает ограничить доступ к персональным профилям, к контенту, который может содержать секретную, корпоративную, коммерческую информацию. Особое внимание – защите детей от практически неконтролируемого содержания сайтов, от потенциальной угрозы и киберзависимости. Ведь современным подросткам она грозит и проблемами со здоровьем.