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9 февраля, 17:21
НовостиОбразование

Сегодня - Всемирный день безопасного Интернета

Сегодня - Всемирный день безопасного Интернета

Цель этой даты – привлечь внимание людей к ответственности при использовании сетевых ресурсов. Конечно, сегодня уже трудно представить свою жизнь без всемирной паутины. Но всегда нужно помнить о том, что из-за интернета в зоне риска, в первую очередь, личные данные. Ежедневно вредоносные программы и ловкие хакеры угрожают всем, кто постоянно работает в сети. Вот уже 16 лет этот праздник призывает ограничить доступ к персональным профилям, к контенту, который может содержать секретную, корпоративную, коммерческую информацию. Особое внимание – защите детей от практически неконтролируемого содержания сайтов, от потенциальной угрозы и киберзависимости. Ведь современным подросткам она грозит и проблемами со здоровьем.

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