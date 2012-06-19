Софт скиллов – набор необходимых навыков, которые помогают молодым специалистам составлять конкуренцию на рынке труда

По данным ведущих университетов мира они составляют около 80% успешного профессионального роста. Всего их семь и именно с этими так называемыми скиллами в формате семинара сегодня знакомятся 50 студентов СПО учебных заведений республики с помощью добровольческой команды движения «Волонтер». «7 навыков успеха» - это скорее оживленный диалог между спикерами «Российского движения колледжей» и самыми активными учащимися от 15 до 25 лет. В последующие 2 недели, молодые профессионалы будут самостоятельно реализовывать проекты, направленные на помощь социально-уязвимым группам населения, а также их опекунам.