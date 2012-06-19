9 февраля, 14:59
 -1 °C
89,53
74,12
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
9 февраля, 17:53
НовостиМолодёжная политикаОбразование

Софт скиллов – набор необходимых навыков, которые помогают молодым специалистам составлять конкуренцию на рынке труда

Софт скиллов – набор необходимых навыков, которые помогают молодым специалистам составлять конкуренцию на рынке труда

По данным ведущих университетов мира они составляют около 80% успешного профессионального роста. Всего их семь и именно с этими так называемыми скиллами в формате семинара сегодня знакомятся 50 студентов СПО учебных заведений республики с помощью добровольческой команды движения «Волонтер». «7 навыков успеха» - это скорее оживленный диалог между спикерами «Российского движения колледжей» и самыми активными учащимися от 15 до 25 лет. В последующие 2 недели, молодые профессионалы будут самостоятельно реализовывать проекты, направленные на помощь социально-уязвимым группам населения, а также их опекунам.

 Следите за новостями в Instagram!
Другие новости по теме
Переводим без ошибок
19 июня 2012, 16:38
Переводим без ошибок
Станет ли калмыцкий хурул новым символом России?
29 августа 2013, 17:09
Станет ли калмыцкий хурул новым символом России?
На российском рынке приостановлена продажа некоторых видов сыров
9 апреля 2014, 19:18
На российском рынке приостановлена продажа некоторых видов сыров
Заключено соглашение МЧС Калмыкии с заповедником «Черные земли»
Смотреть видео
19 апреля 2016, 17:00
Заключено соглашение МЧС Калмыкии с заповедником «Черные земли»
В Калмыкии отмечается День Принятия Степного уложения
Смотреть видео
5 апреля 2018, 13:00
В Калмыкии отмечается День Принятия Степного уложения
Национальный драматический театр отправляется в гастрольный тур
Смотреть видео
6 апреля 2018, 15:01
Национальный драматический театр отправляется в гастрольный тур
Звание Почётный гражданин Калмыкии присвоено поэту Андрею Джимбиеву
Смотреть видео
5 декабря 2019, 13:33
Звание Почётный гражданин Калмыкии присвоено поэту Андрею Джимбиеву
Бату Хасиков поздравил сотрудников энергетической отрасли с профессиональным праздником
22 декабря 2020, 10:02
Бату Хасиков поздравил сотрудников энергетической отрасли с профессиональным праздником
В Калмыкии ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения
23 декабря 2020, 11:33
В Калмыкии ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия