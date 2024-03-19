В Подмосковье задержали уроженца Калмыкии, который вел онлайн-трансляцию разбойного нападения

Происшествие случилось в городе Чехов. Мужчина ворвался на автозаправочную станцию, ведя онлайн-трансляцию происходящего через приклеенный скотчем к телу мобильный телефон.

Злоумышленник ворвался в помещение через черный ход. Он бросил многозарядную петарду в центр рабочего зала, и угрожая пистолетом, потребовал от сотрудницы отдать ему деньги из кассы. Забрав 85 тыс рублей, преступник скрылся.

В результате личного досмотра гражданина были найдены и конфискованы пневматический пистолет, похищенные денежные средства, балаклава, а также наушники и мобильный телефон, прикрепленный к туловищу скотчем.

По информации правоохранительных органов, мужчина ранее работал на этой АЗС. По словам подозреваемого, ему поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником спецслужб и сообщил, что на его имя был оформлен кредит на большую сумму.

Якобы для избавления от этого кредита мужчине внушили мысль о необходимости напасть на АЗС, транслируя процесс в прямом эфире.

Видео: ГУ МВД России по Московской области