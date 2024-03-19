Участникам СВО и ветеранам боевых действий оказывают медицинскую и профилактическую помощь во всех республиканских и районных медорганизациях

С заболеваниями неврологического или терапевтического профиля пациентов направляют в госпиталь ветеранов войн. Оперативные вмешательства проводят в республиканской больнице. Специализированную психолого-психотерапевтическую помощь оказывают специалисты психоневрологического диспансера.

Диспансеризацию и профосмотры также проходят и члены их семей. Санаторно-курортное лечение по линии Минздрава РФ обеспечивается за счет федерального бюджета.

Фото: Минздрав Калмыкии