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21 марта, 09:11
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Участникам СВО и ветеранам боевых действий оказывают медицинскую и профилактическую помощь во всех республиканских и районных медорганизациях

Участникам СВО и ветеранам боевых действий оказывают медицинскую и профилактическую помощь во всех республиканских и районных медорганизациях

С заболеваниями неврологического или терапевтического профиля пациентов направляют в госпиталь ветеранов войн. Оперативные вмешательства проводят в республиканской больнице. Специализированную психолого-психотерапевтическую помощь оказывают специалисты психоневрологического диспансера.

Диспансеризацию и профосмотры также проходят и члены их семей. Санаторно-курортное лечение по линии Минздрава РФ обеспечивается за счет федерального бюджета.

Фото: Минздрав Калмыкии

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