В Республике продолжают вести работу по борьбе с опустыниванием

На сегодняшний день пескоукрепительные мероприятия проведены на площади 1085 га. Работы на территории Лаганского и Черноземельского районов ведутся ежедневно. Посадки проводятся полумеханизированным способом: специализированной техникой подготовлены борозды, а сами посадки проводятся вручную, сообщает Минсельхоз Калмыкии.

Напомним, в текущем году в республике планируются к реализации 8 проектов мелиорации с суммой государственной поддержки 137,4 млн. рублей. Агрофитомелиоративные мероприятия по закреплению открытых развеваемых песков путем посадки джузгуна безлистного в 2024 году будут проведены в Лаганском и Черноземельском районах на площади 4239 га.

Фото: Министерство сельского хозяйства Калмыкии