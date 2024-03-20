21 марта, 15:50
 3 °C
100,61
92,69
  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
21 марта, 12:23
Новости

В Республике продолжают вести работу по борьбе с опустыниванием

В Республике продолжают вести работу по борьбе с опустыниванием

На сегодняшний день пескоукрепительные мероприятия проведены на площади 1085 га. Работы на территории Лаганского и Черноземельского районов ведутся ежедневно. Посадки проводятся полумеханизированным способом: специализированной техникой подготовлены борозды, а сами посадки проводятся вручную, сообщает Минсельхоз Калмыкии.

Напомним, в текущем году в республике планируются к реализации 8 проектов мелиорации с суммой государственной поддержки 137,4 млн. рублей. Агрофитомелиоративные мероприятия по закреплению открытых развеваемых песков путем посадки джузгуна безлистного в 2024 году будут проведены в Лаганском и Черноземельском районах на площади 4239 га.

Фото: Министерство сельского хозяйства Калмыкии

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия