21 марта, 12:23
В Республике продолжают вести работу по борьбе с опустыниванием
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На сегодняшний день пескоукрепительные мероприятия проведены на площади 1085 га. Работы на территории Лаганского и Черноземельского районов ведутся ежедневно. Посадки проводятся полумеханизированным способом: специализированной техникой подготовлены борозды, а сами посадки проводятся вручную, сообщает Минсельхоз Калмыкии.
Напомним, в текущем году в республике планируются к реализации 8 проектов мелиорации с суммой государственной поддержки 137,4 млн. рублей. Агрофитомелиоративные мероприятия по закреплению открытых развеваемых песков путем посадки джузгуна безлистного в 2024 году будут проведены в Лаганском и Черноземельском районах на площади 4239 га.
Фото: Министерство сельского хозяйства Калмыкии