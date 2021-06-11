В Подмосковье стартовала первая смена Всероссийского образовательного форума «Территория смыслов» - «Голос поколения»

Туда отправилась и делегация Калмыкии. Проект инициирован Федеральным агентством по делам молодёжи. Участниками смены стали более 350 специалистов в сфере молодёжной политики, в их числе сотрудники ВУЗов, отвечающие за воспитательную работу, а также лучшие участники модулей программ «Голос поколения» всей страны. В этом году мероприятие проходит в третий раз на площадке Мастерской управления «Сенеж». Это образовательный центр президентской платформы «Россия – страна возможностей».