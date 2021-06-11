Интернет-пространство заполонили фейки на тему вакцинации

Поистине говорят, для кого-то война, а кому-то мать родна. В момент, когда весь мир отчаянно противостоит коронавирусу, несущему человечеству пока до конца не известные последствия, те, кому важнее собственные интересы и желание засветиться в сети, готовы принести в жертву миллионы жизней. Одной из главных тем в обсуждениях Центре Управления Регионом в последнее время является борьба с фейками на тему вакцинации. Ситуация осложняется ростом заболеваемости. Что говорят в санитарном ведомстве? И как бороться с этим явлением? Ответы – в нашем репортаже.

По сети сегодня распространяется большое количество подобных видео. Они рассказывают о якобы реальных случаях негативных последствий после получения вакцины против коронавируса, вплоть до летальных исходов. Все они - результаты анонимных посевов по региональным пабликам.

О том, что подобные заявления не имеют ничего общего с заботой о безопасности своих сограждан, понятно любому здравомыслящему человеку, говорят в санитарном ведомстве.

Тут важно напомнить о той административной и уголовной ответственности, которая предусмотрена для тех, кто в своих меркантильных или иных интересах распространяет ложную информацию о вакцинах и их последствиях.

И те, кто заняты вбросами фейков о вакцине и её последствиях, и те, кто без устали изготавливают, распространяют и приобретают фиктивные сертификаты о её прохождении, являются не только нарушителями закона, но и реальным источником инфекции.