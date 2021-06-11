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7 июля, 14:21
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Подведены итоги Всероссийского образовательно-туристического конкурса видеороликов для школьников «Страна открытий»

Подведены итоги Всероссийского образовательно-туристического конкурса видеороликов для школьников «Страна открытий»

В нем приняли участие более 25 тысяч школьников 15-17 лет из всех российских регионов. Конкурс проводился по 10 номинациям. Проект был реализован Комитетом по туризму города Москвы совместно с Ростуризмом и группой компаний «Просвещение».

 Наша землячка - Байрта Манджиева, обучающаяся детского объединения «Юный турист- краевед» стала победителем в номинации «Урбанистика». Победители конкурса отправятся в масштабное образовательно-туристическое путешествие вместе с известными блогерами и режиссерами на детском поезде РЖД, получат ценные призы от партнеров конкурса, а также официальный статус амбассадора своего региона.

 

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