Подведены итоги Всероссийского образовательно-туристического конкурса видеороликов для школьников «Страна открытий»

В нем приняли участие более 25 тысяч школьников 15-17 лет из всех российских регионов. Конкурс проводился по 10 номинациям. Проект был реализован Комитетом по туризму города Москвы совместно с Ростуризмом и группой компаний «Просвещение».

Наша землячка - Байрта Манджиева, обучающаяся детского объединения «Юный турист- краевед» стала победителем в номинации «Урбанистика». Победители конкурса отправятся в масштабное образовательно-туристическое путешествие вместе с известными блогерами и режиссерами на детском поезде РЖД, получат ценные призы от партнеров конкурса, а также официальный статус амбассадора своего региона.