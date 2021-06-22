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15 июля, 17:33
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В ПФР по Калмыкии начался прием заявлений на единовременную выплату на детей от 6 до 18 лет

В ПФР по Калмыкии начался прием заявлений на единовременную выплату на детей от 6 до 18 лет

Напомним, оформления господдержки в размере 10 тысяч рублей осуществляется через портал Госуслуг и во всех клиентских службах Пенсионного фонда. При этом большинству родителей не придется самостоятельно заполнять заявление. Автоматически сформированные они уже появились в их личных кабинетах на портале с 11 июля.

  Чтобы завершить оформление выплаты, им остается только проверить актуальность информации и подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку. Ведомство принимает документы до 1 ноября. А средства на счета родителей поступят не раньше 16 августа. Также в ПРФ принимают заявления на выплаты по 10 тысяч на детей с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, которые учатся по общеобразовательной программе. 

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