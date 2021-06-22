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15 июля, 18:25
НовостиСпорт

Спортсмены из Калмыкии – триумфаторы межрегиональных соревнований по лёгкой атлетике «Будущие чемпионы России"

Спортсмены из Калмыкии – триумфаторы межрегиональных соревнований по лёгкой атлетике «Будущие чемпионы России"

В Ярославле, в рамках летнего Первенства страны среди юношей и девушек до 14 и до 16 лет собрались около 400 участников из разных регионов. 

 По итогам, элистинец Дмитрий Пихтуров стал двукратным золотым медалистом. В первый день занял первое место в забеге на 2000 метров с 23 препятствиями, из которых 5 – ямы с водой. А во второй день – стал лучшим на восьмисотметровке. 

 Здесь же, еще один представитель Калмыкии – Олег Стасенко завоевал бронзу. В его копилке и серебро на дистанции 1500 метров.

 

 

 

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