Спортсмены из Калмыкии – триумфаторы межрегиональных соревнований по лёгкой атлетике «Будущие чемпионы России"
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В Ярославле, в рамках летнего Первенства страны среди юношей и девушек до 14 и до 16 лет собрались около 400 участников из разных регионов.
По итогам, элистинец Дмитрий Пихтуров стал двукратным золотым медалистом. В первый день занял первое место в забеге на 2000 метров с 23 препятствиями, из которых 5 – ямы с водой. А во второй день – стал лучшим на восьмисотметровке.
Здесь же, еще один представитель Калмыкии – Олег Стасенко завоевал бронзу. В его копилке и серебро на дистанции 1500 метров.