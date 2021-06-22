Спортсмены из Калмыкии – триумфаторы межрегиональных соревнований по лёгкой атлетике «Будущие чемпионы России"

В Ярославле, в рамках летнего Первенства страны среди юношей и девушек до 14 и до 16 лет собрались около 400 участников из разных регионов.

По итогам, элистинец Дмитрий Пихтуров стал двукратным золотым медалистом. В первый день занял первое место в забеге на 2000 метров с 23 препятствиями, из которых 5 – ямы с водой. А во второй день – стал лучшим на восьмисотметровке.

Здесь же, еще один представитель Калмыкии – Олег Стасенко завоевал бронзу. В его копилке и серебро на дистанции 1500 метров.