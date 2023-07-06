Рифат Сабитов избран председателем Координационного совета коммуникационной индустрии при ОП РФ

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Совет Общественной палаты РФ утвердил координационные советы, рабочие группы и состав межкомиссионных рабочих групп.

Заседание, где были приняты эти решения, прошло сегодня в рамках проектного семинара «Сенеж» в Солнечногорске. В ходе заседания члены Общественной палаты выбрали рабочие органы ОП РФ восьмого состава и утвердили персональный состав межкомиссионных рабочих групп.

Так, председателем Координационного совета коммуникационной индустрии при ОП РФ выбран председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов.

Ознакомиться с обновленным списком участников рабочих органов ОП РФ восьмого состава и персональным составом межкомиссионных рабочих групп можно по следующей ссылке: www.oprf.ru.